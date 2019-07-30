2019-07-30T08:21:01+03:00
Общество

Погода 30 июля в Петербурге: Северный шквальный ветер

МЧС объявило штормовое предупреждение в городе
Лилия КОЗЛОВА
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30 июля в Петербурге ожидается сильный северный ветер30 июля в Петербурге ожидается сильный северный ветерФото: Артем КИЛЬКИН
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Аномальная жара лета 2019 года в Европе обошла стороной Петербург и только через его «окно» периодически заглядывает на пару дней в виде 30-градусного марева. В Северной столице под конец второго летнего месяца погода, как будто, уже начинает намекать об осени. Во вторник, 30 июля, выдалось зябкое 10-градусное утро, день тоже не отличится теплотой, а скорее принесет сильный шквальный ветер.

- В ночь на 30 июля в некоторых районах Петербурга прошел мелкий дождь. К утру небо над городом просветлело, однако днем стоит ожидать небольшие осадки. Температура воздуха ночью +8-10 градусов, днем максимум прогреется до +13-15 градусов по Цельсия, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Напомним, что накануне МЧС объявило штормовое предупреждение. Сегодня в Петербурге ожидается усиление северного и северо-западного ветра до 15 метров в секунду. В связи с этим спасатели дали несколько советов, как защититься от непогоды в городе.

Завтра, последний июльский день тоже выдастся холодным – плюс 14-16 градусов. Виной всему северный ветер, гуляющий по городу. 1 августа он сохранит свое направление, однако температура ожидается уже повыше – до +17-19 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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