Погода 30 июля в Петербурге: Северный шквальный ветер

СЕГОДНЯ 08:21 2019-07-30T08:21:01+03:00

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Аномальная жара лета 2019 года в Европе обошла стороной Петербург и только через его «окно» периодически заглядывает на пару дней в виде 30-градусного марева. В Северной столице под конец второго летнего месяца погода, как будто, уже начинает намекать об осени. Во вторник, 30 июля, выдалось зябкое 10-градусное утро, день тоже не отличится теплотой, а скорее принесет сильный шквальный ветер.

- В ночь на 30 июля в некоторых районах Петербурга прошел мелкий дождь. К утру небо над городом просветлело, однако днем стоит ожидать небольшие осадки. Температура воздуха ночью +8-10 градусов, днем максимум прогреется до +13-15 градусов по Цельсия, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Напомним, что накануне МЧС объявило штормовое предупреждение. Сегодня в Петербурге ожидается усиление северного и северо-западного ветра до 15 метров в секунду. В связи с этим спасатели дали несколько советов, как защититься от непогоды в городе.

Завтра, последний июльский день тоже выдастся холодным – плюс 14-16 градусов. Виной всему северный ветер, гуляющий по городу. 1 августа он сохранит свое направление, однако температура ожидается уже повыше – до +17-19 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU