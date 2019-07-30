2019-07-30T08:46:24+03:00
Общество

Невезучий рейс -2: В Пулково на восемь часов задержали самолет в Анталью

Сотни человек полдня ожидали отпуска в Турции
Лилия КОЗЛОВА
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Пассажиры Пулково восемь часов ждали вылет в ТурциюПассажиры Пулково восемь часов ждали вылет в ТурциюФото: Олег ЗОЛОТО
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Второй день подряд петербуржские туристы, решившие отправиться на теплый, солнечный берег в Турции, сталкиваются с проблемами на начальном этапе – в аэропорту. Вчера, 29 июля, сотни пассажиров рейса FV5863 авиакомпании «Россия» застряли в Пулково в ожидании вылета в Анталью, однако им пришлось гулять по залам воздушного вокзала восемь часов вместо того, чтобы загорать на пляже Средиземного моря.

Двухэтажный самолет Boeing 747 должен был вылететь из Петербурга в Анталью в 17 часов. Изначально на онлайн табло Пулково значилось время отправления 22:00. Однако и в это время сотни пассажиров не смогли отправиться в Турцию. В итоге самолет вылетел только около часа ночи 30 июля.

Надо отметить, что Boeing 747 имеет более 600 посадочных мест. Но точное количество пассажиров, которые отправлялись рейсом FV5863, не известно.

Задержка самолета произошла по техническим причинам. На время ожидания все пассажиры были обеспечены водой и горячей едой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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