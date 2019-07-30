2019-07-30T09:26:52+03:00
Происшествия

Пьяный петербуржец на каршеринге смял четыре припаркованные машины

Другой пользователь арендованного авто не вошел в поворот и перевернулся
Лилия КОЗЛОВА
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20-летний парень на каршеринге разбил пять авто в Петербурге20-летний парень на каршеринге разбил пять авто в ПетербургеФото: СОЦСЕТИ
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Слово каршеринг постепенно становится словом нарицательным, ассоциирующимся с авариями, при этом порой жесткими и нелепыми. К сожалению, у недобросовестных водителей появилась возможность пользоваться сервисом, ездить на машине, забывая об ответственности за рулем. Так, ранним утром, 30 июля, в Петербурге произошли уже две серьезные аварии с арендованными автомобилями.

- В кармане у дома 98 по Народной улице 20-летний парень, водитель каршеринга, сидит в патрульной машине ППС, ждет ГАИ, - рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

По всей видимости, пьяный молодой человек на арендованной машине очень уж спешил, раз умудрился разбить пять машин, включая каршеринг, въехав в припаркованные авто. Как именно произошла авария, очевидцы не сообщают.

Автомобиль каршеринга перевернулся, не войдя в поворот Фото: СОЦСЕТИ

Автомобиль каршеринга перевернулся, не войдя в поворотФото: СОЦСЕТИ

Другой более травматический случай произошел около восьми часов утра на площади Стачек. Там каршеринг не вошел в поворот и перевернулся на бок. Водитель серьезно пострадал. К нему на помощь быстро ринулись прохожие для того, чтобы вытащить из авто и откачать. Говорят, что водитель был пьян. О состоянии его здоровья более ничего не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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