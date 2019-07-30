Семиклассник угнал «Жигули» у библиотекарши в Тихвине и попал в ДТП

СЕГОДНЯ 10:19 2019-07-30T10:19:51+03:00

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Наглый 15-летний школьник подозревается в угоне автомобиля в городе Тихвин Ленинградской области. Детская шалость обернулась для подростка задержанием и возбуждением уголовного дела. Инцидент произошел накануне, в понедельник, 29 июля.

- В понедельник, 29 июля, в полицию Тихвинского района обратилась 32-летняя женщина, которая работает в местной библиотеке. Она рассказала, что у нее пропал автомобиль ВАЗ-2105, также известный как «Жигули». Машина была припаркована возле одного из домов 3-го микрорайона в Тихвине, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга и Ленобласти.

Полицейские бросились на поиски автомобиля и по «горячим следам» выследили его. Оказалось, что машина попала в ДТП. В ней правоохранители задержали 15-летнего школьника, ученика 7 класса. Во время допроса полиция изобличила подростка в том, что это именно он угнал машину.

Оказалось, что мальчик взял машину, чтобы просто покататься по городу. Однако за такую шалость ему грозит наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU