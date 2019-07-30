Автобус тормознул, пассажиры попадали: семь человек пострадали в ДТП на Советском проспекте

СЕГОДНЯ 10:36 2019-07-30T10:36:46+03:00

На Советском проспекте при торможении автобуса пострадали семь пассажиров. Фото: ""Комсомольская правда в СПб"

У людей травмы легкой и средней степени тяжести

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Скопление автомобилей скорой помощи с мигалками и даже реанимации, могли наблюдать утром 30 июля жители Невского района Санкт-Петребурга. Около 8:00 на Советском проспекте резко остановился автобус, из-за чего получили травмы несколько пассажиров.

- Водитель автобуса следовавшего по маршруту номер 115А, , вследствие несоблюдения дистанции, избегая аварии, применил экстренное торможение, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Из-за этого люди улетели с сидений, а стоявшие попадали на пол. Всего травмы получили семь человек. Все они были госпитализированы с различными травмами.

Известно, что автобус принадлежит колпинскому парку «Пассажиравтотранса», за рулем находился мужчина 1976 года рождения.

Сейчас в обстоятельствах и причинах инцидента разбираются дознаватели дорожной полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU