Автобус тормознул, пассажиры попадали: семь человек пострадали в ДТП на Советском проспекте
Скопление автомобилей скорой помощи с мигалками и даже реанимации, могли наблюдать утром 30 июля жители Невского района Санкт-Петребурга. Около 8:00 на Советском проспекте резко остановился автобус, из-за чего получили травмы несколько пассажиров.
- Водитель автобуса следовавшего по маршруту номер 115А, , вследствие несоблюдения дистанции, избегая аварии, применил экстренное торможение, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
Из-за этого люди улетели с сидений, а стоявшие попадали на пол. Всего травмы получили семь человек. Все они были госпитализированы с различными травмами.
Известно, что автобус принадлежит колпинскому парку «Пассажиравтотранса», за рулем находился мужчина 1976 года рождения.
Сейчас в обстоятельствах и причинах инцидента разбираются дознаватели дорожной полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU