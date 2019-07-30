Рецидивист-наркоман жестоко изнасиловал молодую соседку на проспекте Культуры

СЕГОДНЯ 10:41 2019-07-30T10:41:13+03:00

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Житель Калининского района в Петербурге с большим криминальным стажем подозревается в очередном преступлении, совершенном с особой жестокостью. 54-летний петербуржец-наркоман изнасиловал молодую соседку по лестничной клетке. После этого ужасного случая девушке даже понадобилась медицинская помощь.

- 29 июля в полицию Калининского района обратилась 28-летняя девушка, гражданка Белоруссии, которая рассказала, что ее сосед-наркоман по лестничной клетке изнасиловал ее в квартире дома 29/6 по проспекту Культуры, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга.

После того, как изверг надругался над девушкой, ей понадобилась медицинская помощь. Врачи городской больница №3 констатировали особую жестокость насильника. Кстати, девушка приехала в Петербург из Белоруссии в апреле 2018 года и работает архитектором.

Подозреваемого в изнасиловании быстро задержали. Он уже не первый раз сталкивается с уголовным кодексом. С 1981 по 2010 годы мужчина девять раз был судим за хулиганство, кражу, угрозу убийством, изнасилование, покушение на изнасилование, вымогательство, грабежи. Весной 2010 ему дали девять лет строгого режима за сбыл наркотиков, но в 2017 году его освободили. Сейчас он находится под административным надзором, последняя отметка у него была в июне 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU