В Мартышкино рыбак в медицинской маске расстрелял пенсионера

СЕГОДНЯ 10:51 2019-07-30T10:51:36+03:00

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Полиция Петродворцового района Санкт-Петербурга ищет неизвестного преступника, который утром 29 июля расстрелял 70-летнего пенсионера. Из особые приметы нападавшего: возраст около 30 лет, а также рыболовный костюм, удочки и медицинская маска.

- Около 8 утра 29 июля по телефону «02» поступило сообщение о стрельбе в поселке Мартышкино, на улице Немкова, 2, - пишет «Мойка 78»

Прибывшие на место полицейские обнаружили расстрелянную машину, а внутри - раненного водителя. Пострадавшим оказался местный житель. Пожилого мужчину экстренно госпитализировали с огнестрельными ранениями плеча, поясницы и бедра.

Позднее раненный рассказал, что как только он сел за руль, к автомобилю подбежал молодой мужчина в маске и одетый, как рыбак и открыл огонь. Спастись жертве удалось лишь нажав на газ.

Сейчас нападавшего ищут, причины преступления выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU