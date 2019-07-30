2019-07-30T11:04:38+03:00
Происшествия

Полиция задержала отца-насильника, надругавшегося над собственной дочерью в Любани

Преступление произошло год назад, когда девочке было 14 лет
Лилия КОЗЛОВА
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Полиция Ленобласти арестовала мужчину, изнасиловавшего собственную дочьПолиция Ленобласти арестовала мужчину, изнасиловавшего собственную дочьФото: Олег ЗОЛОТО
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Жительница Любани обвинила своего мужа в изнасиловании их общей дочери. В Ленинградской области сотрудники полиции возбудили уголовное дело после страшного заявления женщины. Она сообщила о том, что ее супруг, ужасно даже подумать, изнасиловал их общую дочь. Причем, преступление произошло не только что, а год назад. Девочке на тот момент было всего 14 лет. Сейчас папашу-насильника задержали.

- Жительница Любани написала заявление в полицию на своего 42-летнего мужа еще 20 октября 2018 года. Тогда же и было совершено преступление. Мужчина надругался над собственной 14-летней дочерью дома, в квартире на Советской улице, - сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Вчера, 29 июля, отца-насильника задержали правоохранители. Уголовное дело простив него уже возбуждено. Сейчас мужчине за преступление против собственного ребенка грозит до двадцати лет заключения в тюрьме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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