В Васкелово спасли несчастную абиссинскую кошку, сидевшую двое суток на сосне

СЕГОДНЯ 11:09 2019-07-30T11:09:36+03:00

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Сидящие на деревьях кошки - бич для спасателей. Мурлыкающие создания регулярно забираются куда повыше, но не всегда могут спуститься вниз. В итоге котики истошно мяукают, а их хозяева трясущимися руками набирают экстренные номера на телефоне. Очередной такой выезд для отряда «Кошкиспас» пришелся на поселок Васкелово.

- Домашняя кошка на сосне на уровне 12 метров от земли. Сама сосна прямая, метров 20 высотой. Внизу трава. Кошка неважно себя чувствует. Животное абиссинской породы и агрессивно, - говорилось в заявке, которую публикуют с в соцсетях сотрудники отряда «Кошкиспас».

Вроде все просто, но на деле оказалось куда как сложнее. Прибывшим на место специалистам не удалось сразу поймать обессилившую от двухдневного голода, но опасливую кошку. Больше того, домашняя мурка ловко вскарабкалась на самую верхушку сосны, попутно оставив царапины и укусы на руках спасавших ее людей.

Больше часа маленького «тигра» снимали с дерева, но, в итоге, человеческий разум победил и кошечку удалось вернуть хозяевам. А что касается самой породы, тоне зря в ее описании есть такие слова: «чтобы быть наравне с ней, а тем более опережать её идеи, вам потребуется постоянно демонстрировать собственные ловкость, сообразительность и чувство юмора».

ИСТОЧНИК KP.RU