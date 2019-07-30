На Валааме актер Дмитрий Певцов спел «Пресвятую Деву» с монастырским хором

СЕГОДНЯ 11:44 2019-07-30T12:22:23+03:00

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В прошедшие выходные, 27 и 28 июля, в Карелии состоялся пятый Свято-Владимирский фестиваль православного пения «Просветитель». Главным местом проведения мероприятия стал остров Валаам и местный монастырь. А спеть с церковным хором молитвенные композиции приехал актер Дмитрий Певцов.

- Дмитрий Певцов и Хор Валаамского монастыря - «Пресвятая Дева Мати Божия» (музыка Романа Силина), - говорится в описании видеоролика, размещенного в соцсетях начальником управления культуры Петрозаводска Анной Лесонен.

Вот как она описывает свои личные ощущения от общения с артистом.

-На Валааме случилось личное знакомство с Дмитрием Певцовым. Он оказался открытым, искренним и доброжелательным - таким, каким мы знаем его по созданным на телеэкране образам, - написала Анна в соцсетях.

Само выступление актера прошло в финале фестиваля. А кроме этого Дмитрий был и ведущим «Просветителя». Несмотря на опасения, что из-за шторма он может застрять на острове, Певцов был в отличном настроении и радовал зрителей своим талантом.

Дмитрий Певцов спел молитву вместе с монастырским хором на Валааме. Выступление состоялось в рамках рамках фестиваля православного пения «Просветитель». Видео: Ана Лесонен/ vk.com/anna.levashova

ИСТОЧНИК KP.RU