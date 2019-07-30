В петербургской городской больнице впервые успешно пересадили печень

СЕГОДНЯ 12:24 2019-07-30T12:24:30+03:00

Еще месяц назад Надежда Донцова была на грани жизни и смерти. Фото: Артем КИЛЬКИН

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54-летняя пациентка института скорой помощи имени И.И. Джанелидзе Надежда Донцова не сдерживает слез: еще месяц назад она была на грани жизни и смерти, а сейчас уверенно идет на поправку. В 2017 году у нее диагностировали аутоиммунное заболевание печени, начался цирроз, без пересадки было не обойтись.

С тех пор Надежда Алексеевна сменила не одну больницу, а в середине июля попала в Институт скорой помощи. Там ее положили на обследование, а то, что случилось дальше, и врачи и сама пациентка называют настоящим чудом. Примерно через неделю нашелся донорский орган, а ведь некоторые ждут его годами, и так и не дожидаются.

- Пересадка печени – одна из самых сложных операций в трансплантации, - говорит доктор медицинских наук, профессор, руководитель отдела трансплантологии НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе Олег Резник. – Искусство заключается в том, чтобы после операции орган мог работать и служить новому хозяину.

Операция прошла 25 июля и длилась около шести часов, в ней было задействовано порядка двадцати медиков. Теперь врачи могут с уверенностью сказать, что все прошло успешно. Надежда Алексеевна пока что находится в реанимации, но если и дальше будет показывать такие же хорошие результаты, то скоро ее начнут готовить к выписке.

К слову, прошедшая операция – настоящая победа не только для Надежды Донцовой и медиков Института скорой помощи, но и для всей системы здравоохранения в Северной столице.

- Раньше в Петербурге подобные операции делали только в федеральных центрах, таких, как например, Первый медицинский университет или Центр имени Гранова. У таких больниц есть своя специфика – они принимают пациентов со всей страны. А в городской системе здравоохранения это первый успешный случай, - говорит Олег Резник.

КСТАТИ

Операция Надежды Донцовой стала возможной благодаря посмертному донорству – орган взяли от умершего человека. Этот же донор спас еще три жизни. В НИИ скорой помощи от него пересадили еще две почки, а в центре имени В.А. Алмазова – сердце. Все операции прошли успешно.

ИСТОЧНИК KP.RU