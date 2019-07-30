Выпускники школ Петербурга создали навигатор по вузам «Кампус.Пробки»

СЕГОДНЯ 12:27 2019-07-30T12:27:35+03:00

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Юные дарования – выпускники петербургских школ разработали свое уникальное приложение под название «Кампус.Пробки». По аналогии с уже существующими программами, это создано для того, чтобы упрощать навигацию студентов по учебным заведениям: есть ли очередь в деканат, много ли народу в столовой и так далее.

- Приложение-навигатор «Кампус. Пробки». Помогает ориентироваться в пространстве и событиях. Интерактивная карта, постройка маршрутов, информация о загруженности помещений (столовой, например), инфографика со статистикой. Вуз собирает данные (например, о посещаемости) и может принимать важные организационные решения, анализируя их, - говорится в описании приложения.

Перемещение студентов будет отслеживаться при помощи технологии iBeacon, использующей Bluetooth, так как привычная геолокация внутри помещений не работает. Первым навигатор для вузов собирается внедрить Магнитогорский государственный технический университет.

Отметим, что разработали программу участники Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ).

ИСТОЧНИК KP.RU