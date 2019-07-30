2019-07-30T12:50:52+03:00
Происшествия

Сударь, вас постигла неудача: в Петрозаводске мужчина хотел украсть из магазина виски, но разбил бутылку и потерял на месте преступления паспорт

Теперь о своих приключениях житель Карелии рассказывает полицейским
Петр КИБЕР
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Так и не попробовал виски неудачливый воришка из Петрозаводска.Так и не попробовал виски неудачливый воришка из Петрозаводска.Фото: Мария ЛЕНЦ
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На звание самого неудачливого воришки может претендовать житель Петрозаводска, который попытался умыкнуть из местного супермаркета бутылку дорогого алкоголя. Но его, как говорят в интернете, постигла неудача.

- В дежурную часть Отдела полиции №2 Петрозаводска обратились представители сетевого магазина, расположенного в микрорайоне Зарека, в котором посетитель попытался открыто похитить бутылку виски, - сообщает пресс-служба МВД по Республике Карелия.

Приехавшим на место стражам порядка женщина-кассир рассказала, что увидела, как мужчина средних лет взял с полки бутылку, сунул за пазуху и попытался проскочить мимо нее.

- Когда злоумышленник прошел через кассу без оплаты, девушка крикнула ему, чтобы он вернул товар. Раздался звук бьющегося стекла, мужчина скрылся, - сообщает пресс-служба карельского главка.

При этом на месте происшествия продавцами был найден паспорт горе-похитителя. Благодаря нехитрым манипуляциям, полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 40-летний петрозаводчанин, которого вскоре и задержали.

Позднее он попытался оправдаться, что не хотел красть виски, а просто испугался резкого крика кассирши и потому убежал, но от уголовного дела за покушение на грабеж это его не спасло. А самое обидное, что вкуса виски он так и не узнал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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