Сударь, вас постигла неудача: в Петрозаводске мужчина хотел украсть из магазина виски, но разбил бутылку и потерял на месте преступления паспорт
На звание самого неудачливого воришки может претендовать житель Петрозаводска, который попытался умыкнуть из местного супермаркета бутылку дорогого алкоголя. Но его, как говорят в интернете, постигла неудача.
- В дежурную часть Отдела полиции №2 Петрозаводска обратились представители сетевого магазина, расположенного в микрорайоне Зарека, в котором посетитель попытался открыто похитить бутылку виски, - сообщает пресс-служба МВД по Республике Карелия.
Приехавшим на место стражам порядка женщина-кассир рассказала, что увидела, как мужчина средних лет взял с полки бутылку, сунул за пазуху и попытался проскочить мимо нее.
- Когда злоумышленник прошел через кассу без оплаты, девушка крикнула ему, чтобы он вернул товар. Раздался звук бьющегося стекла, мужчина скрылся, - сообщает пресс-служба карельского главка.
При этом на месте происшествия продавцами был найден паспорт горе-похитителя. Благодаря нехитрым манипуляциям, полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 40-летний петрозаводчанин, которого вскоре и задержали.
Позднее он попытался оправдаться, что не хотел красть виски, а просто испугался резкого крика кассирши и потому убежал, но от уголовного дела за покушение на грабеж это его не спасло. А самое обидное, что вкуса виски он так и не узнал.
ИСТОЧНИК KP.RU