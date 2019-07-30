А во лбу звезда горит: За татуировку в виде нацистской свастики гостя Петербурга отправили за решетку

СЕГОДНЯ 12:52 2019-07-30T12:52:45+03:00

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В современном мире татуировками уже никого не удивишь. Их делают все подряд, и наличие подкожных рисунков не имеет тюремную коннотацию. Однако делать их надо хотя бы немного с умом, понимая, что некоторые символы или образы могут быть восприняты негативно. Так, новоиспеченный петербуржец поплатился за свою ошибку юности в виде татуировок нацистской символики. Во вторник, 30 июля, Василеостровский суд назначил ему наказание в виде пяти дней ареста.

- В два часа ночи 24 июля 2019 года молодой человек расхаживал по улице Назимова без верхней одежды, демонстрируя свой голый торс вместе с татуировками: на груди – свастика, на лбу нацистская руна «Вольфсангель», - сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Безусловно, каждый имеет право на собственные убеждения. Однако демонстрировать открыто символику нацистов – административное преступление. Сам молодой человек на суде раскаялся и объяснил, что татуировку свастики набил по юношеской глупости, а свести ее у него пока что нет денег. На улице без одежды оказался случайно, выбежал впопыхах.

- Был пьян, было жарко, торопился встретить друга, - объяснил юноша суду.

Молодой человек приехал в Петербург в конце марта и устроился работать в кафе. Они понимает, что наличие таких татуировок может создать ему проблемы.

ИСТОЧНИК KP.RU