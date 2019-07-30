2019-07-30T15:21:20+03:00
Общество

В Петербурге студент-подводник спас тонущего в реке человека

Сергей Юников вытащил пострадавшего на берег и оказал первую медицинскую помощь
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Сергей Юников спас утопающего. Фото: личная страница героя публикации в соцсети.Сергей Юников спас утопающего. Фото: личная страница героя публикации в соцсети.
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В Петербурге 17-летний парень спас из воды тонущего мужчину. Инцидент произошел 23 июля недалеко от станции метро Проспект Ветеранов. Студент-подводник Военно-морской академии Сергей Юников заметил в водоеме мужчину. Тот кричал и звал на помощь. Парень, не раздумывая, бросился в воду. О подвиге Сергея "Комсомольской правде" рассказали его знакомые.

- Тот мужчина в два раза превосходил его по массе, - вспоминает Анастасия Молоканова. - Он запутался в тине и пошел ко дну. Сергей достал его из воды без признаков жизни и оказал первую медицинскую помощь. После этого мужчина пришел в сознание.

Знакомые Сергея рассказывают, что гордятся им. Тот не прошел мимо. Спас жизнь человеку, рискуя собственной.

- Вот об этом стоит писать на День военно-морского флота, - говорят друзья. - О героях, что живут среди нас.

ИСТОЧНИК KP.RU

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