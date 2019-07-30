2019-07-30T13:21:58+03:00
Общество

Фигуранта дела о многомиллионных хищениях при реставрации интендантских складов отправили под домашний арест

По версии следствия, подельники обманным путем получили подряд на ремонтные работы исторического объекта
Петр КИБЕР
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Суд отправил под домашний арест фигуранта дела о хищении 25 с лишним миллионов при реставрации интендантских складов.Суд отправил под домашний арест фигуранта дела о хищении 25 с лишним миллионов при реставрации интендантских складов.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга определил меру пресечения для частного предпринимателя, который принимал участие реставрации интендантских складов, при которой было украдено 25,7 миллиона рублей.

- Как полагает следствие, Валерий Кудряшов, пользуясь приятельскими отношениями с заместителем директора по стратегическому развитию ФГКУ «Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» Алексеем Бирюковым, получал подряды на проведение строительных работ на объекте «Интендантские склады», - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Следователи уверены, что кроме «ИП Кудряшов», мужчина создал другие, фиктивные фирмы, через которые обналичивал деньги, выделенные на ремонт памятника архитектуры. Сам подозреваемый вину не признал.

Следствие просило арестовать фигуранта, но судья отказал и отправил мужчину под домашний арест до 10 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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