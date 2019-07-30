2019-07-30T13:40:27+03:00
Общество

Сад ощущений для слабовидящих появится в Петербурге

Цветы и растения посадят в центре реабилитации Фрунзенского района
Лилия КОЗЛОВА
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В центре реабилитации Фрунзенского района в Петербурге появится сенсорный садВ центре реабилитации Фрунзенского района в Петербурге появится сенсорный садФото: Олег ЗОЛОТО
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В Петербурге собираются разбить сенсорный сад для слабовидящих людей. Появится он в одном из первых центров социальной адаптации инвалидов и детей-инвалидов, который находится на Загребском бульваре во Фрунзенском районе города. С такой инициативой к правительству Северной столицы обратился пациент данного центра Антон Константинов.

- Надо этим заняться. Хорошее, красивое предложение, - цитирует слова временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова газета «Петербургский дневник».

В сенсорном саду планируют высадить цветы и растения разной формы специально для слабовидящих людей. Таким образом, они смогут ближе познакомиться с окружающим миром, прикоснувшись к нежным лепесткам и бутонам.

Правительство Санкт-Петербурга поддержало инициативу, отметив, что в течение месяца на территории центра будет оборудована еще одна оранжерея.

Еще одно новое пространство с растениями и зоной для отдыха появится в Петербурге. На территории сквера имени Цоя разобьют общественное пространство на крыше бомбоубежища.

ИСТОЧНИК KP.RU

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