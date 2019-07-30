Сад ощущений для слабовидящих появится в Петербурге
В Петербурге собираются разбить сенсорный сад для слабовидящих людей. Появится он в одном из первых центров социальной адаптации инвалидов и детей-инвалидов, который находится на Загребском бульваре во Фрунзенском районе города. С такой инициативой к правительству Северной столицы обратился пациент данного центра Антон Константинов.
- Надо этим заняться. Хорошее, красивое предложение, - цитирует слова временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова газета «Петербургский дневник».
В сенсорном саду планируют высадить цветы и растения разной формы специально для слабовидящих людей. Таким образом, они смогут ближе познакомиться с окружающим миром, прикоснувшись к нежным лепесткам и бутонам.
Правительство Санкт-Петербурга поддержало инициативу, отметив, что в течение месяца на территории центра будет оборудована еще одна оранжерея.
Еще одно новое пространство с растениями и зоной для отдыха появится в Петербурге. На территории сквера имени Цоя разобьют общественное пространство на крыше бомбоубежища.
ИСТОЧНИК KP.RU