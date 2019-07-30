В Петербурге продают «острий лезва», «калцо серебранни» и предлагают пожить в комнате с двумя детьми

СЕГОДНЯ 14:02 2019-07-30T14:02:25+03:00

Вот такие интересные объявления можно найти в интернете. Фото: www.avito.ru

Странные, возмутительные и не всегда написанные грамотным русским языком нашлись на одном из сайтов объявлений

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В интернете можно купить все. Или продать, или снять, сдать и прочее, прочее, прочее. Сайты объявлений стали местом знакомств и поиска работы. Иногда на них можно найти забавные, возмутительные странные и просто безграмотные объявления*.

- Острий лезва. Хороший лезвия очен острий, - говорится в объявлении о продаже опасной бритвы, размещенном на «Авито» некой Анной из Петербурга.

Кроме этого в продаже есть «Калцо серебранни» за 2500 тысячи рублей и детские качели: «Качелиа харошим состаяния дети спакойний спить».

Женщина, судя по всему приезжая, живет с двумя маленькими дочками в самом центре города у Сенной площади и сдает место в однушке другим жильцам: «Нужен 2 женшина я живу с детми все условия ест вай фай стиралка микравалновка телевизор халадилник».

Дополнительно Анна предлагает побыть няней: «Я дома хозяйка у меня 2 доча ваше ребенок это мая ребенок гуляем на природе, играем, гатовим месте главние ребенками не будет скучно».

Конечно, не все мигранты хорошо владеют русским языком, но если продажа вещей никому не повредит, то для ребенка такая няня может стать не лучшим примером. Впрочем, решать родителям.

* вся орфография автора сохранена.

ИСТОЧНИК KP.RU