2019-07-30T14:06:11+03:00
Общество

Ремонт трех улиц в Петербурге перекроет движение транспорта

Работы пройдут на проспекте Стачек, улице Моисеенко и Типанова
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге начался ремонт трех дорогВ Петербурге начался ремонт трех дорогФото: Артем КИЛЬКИН
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В Санкт-Петербурге начался ремонт трех крупных магистралей, который перекроет движение транспорта по городу на продолжительное время. Всего дорожники приведут в порядок 7,1 километров дорог в Кировском, Центральном и Московском районах и потратят на это более 288 миллионов рублей.

Так, ремонт проспекта Стачек от одноименной площади до Кронштадтской площади продлится с 28 июля по 31 августа. В связи с этим отдельные участки дороги будут перекрыты для движения.

Такая же ситуация ожидается и на улице Моисеенко в Центральном районе Петербурга. С 28 июля по 9 августа, с 12 по 16 августа и с 19 по 27 августа движение будет ограничено по Красного Текстильщика у улицы. Моисеенко и от Синопской набережной до Кирилловской улицы.

В Московском районе ремонт пройдет на улице Типанова. Подрядная организация отремонтирует 27,64 тысяч квадратных метров проезжей части и 6,70 тысяч квадратных метров тротуара. Так, в общей сложности до 11 сентября будет ограничено движение по Типанова от Московского проспекта до Ленсовета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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