2019-07-30T14:37:13+03:00
Общество

В Ленобласти с фаейр-шоу и молитвами открыли долгожданное пожарное депо

Местные жители сняли необычную церемонию на видео
Петр КИБЕР
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В Янино торжественно открыли новое пожарное депо.В Янино торжественно открыли новое пожарное депо.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Новое пожарное депо, которое так долго ждали жители областного Янино, наконец открылось. При этом церемонию решили сделать торжественной, чтобы запомнилась надолго. И это организатором удалось. Открывали пожарную часть с файерами и молитвами, а на мероприятие приехал глава 47 региона Александр Дрозденко.

- Один за одним вводим объекты инфраструктуры и безопасности в новостройках. Где возможно - форсируем строительство. Сегодня открыли депо в Янино. Депо в Кудрово встанет на дежурство с 1 октября.

Чтобы у пожарных все было в порядке, настоятель местного храма прочитал молитву, а один из огнеборцев в это время спустился по тросу с выдвинутой пожарной лестницы, держа в руках дымовую шашку.

По сообщению пресс-служба правительства Ленобласти, в новом пожарном депо будет размещаться подразделение Леноблпожспаса. Поджразделение в Янино рассчитано на три машиновыезда, дежурство здесь будут нести 46 спасателей. Зона ответственности— Заневка, Янино, Колтуши и близлежащие населённые пункты с общим количеством жителей около 15 тысяч человек.

В Янино с фаейрами и молитвами открыли пожарное депо. Видео: youtube.com/Yulia Gilmshina

ИСТОЧНИК KP.RU

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