Дерни за косичку: В петербургском метро появились поручни из женских волос

СЕГОДНЯ 15:56 2019-07-30T15:56:37+03:00

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Кто не дергал в школе девочек за косички? - Наверняка почти все. Вот только если для мальчишек это развлечение и озорство, то для девочек - первое знакомство с насилием. Именно такую аналогию провел петербургский художник Отто Макс, повесивший в метро поручни из женских волос.

- Как часто женщин хватают за волосы? Косы вместо поручней - это метафора насилия, драки, в которой любой пассажир при желании мог бы стать участником и почувствовать себя в роли нападающего, - объясняет в «Инстаграме» свой перформанс сам творец.

Отто Макс признается, что не может обойти стороной тему насилия, особенно домашнего. У него самого есть печальный опыт.

- С отчимом всегда были проблемы. Подвыпившим он любил распускать руки. Полиция предпочитала не вмешиваться в «семейные разборки», пока не будет переломанных конечностей или поножовщины. Соседям, которых в самые жестокие ночи я просил о помощи, не было до этого дела, пишет художник.

Сейчас ситуация поменялась не сильно, тем более, что статья за домашнее насилие декриминализирована, но от побоев страдают и погибают тысячи женщин. И число таких преступлений растет.

Отто Макс призывает всех добиваться более жесткого закона, который защитит жертв домашнего насилия.

Перформанс художника Отто Макса направлена против насилия, в том числе домашнего. Фото: vk.com/ottomaks

ИСТОЧНИК KP.RU