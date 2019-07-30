Под «Мостом глупости» в Петербурге застряла юбилейная 170-я «Газель»

СЕГОДНЯ 16:24 2019-07-30T16:24:45+03:00

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Осенью, 2 сентября, знаменитому петербургскому «Мосту глупости», под которым постоянно застревают «Газели», исполнится 10 лет. За эти годы не один автомобиль оказался в «коварных лапах» переправы на Софийской улице. На страничке в Twitter моста буквально вчера появилась запись о «желании конструкции получить на день рождения подарок» - круглое число застрявших «Газелей».

- Если водители не будут частить, то к юбилею будет не 171 «Газель», а тоже круглое число. Водители, будьте внимательны, проезжая под Софийской улицей! Чтоб не испортить Мосту магию круглых чисел, - написано в соцсети.

Однако этой мечте не суждено было сбыться. Буквально вчера, 29 июля, под «Мостом глупости» застряла 169-я машина. А уже сегодня, 30 июля, спустя меньше суток, приехала юбилейная – 170-я «Газелька».

Смешно, но в Петербурге уже стало доброй традицией поздравлять «Мост глупости» с очередной застрявшей под ним машиной. Вся нелепица в том, что на подъезде к нему установлено куча знаков, растянут баннер, на котором крупно написано «Газель не пройдет». Однако это не останавливает упертых водителей.

Под "Мостом глупости" в Петербурге застряла 170-я "Газель".

ИСТОЧНИК KP.RU