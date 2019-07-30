С 31 июля на три недели ограничат проезд по Благовещенскому мосту
Масштабное обновление Благовещенского моста на три недели изменит режим движения в центре Санкт-Петербурга. из-за замены асфальта автомобилистам придется потесниться и запастись терпением.
- Ограничения будут действовать с 31 июля по 20 августа 2019 года, - сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.
Конечно, чтобы не устраивать коллапс на дорогах, закрывать переправу будут частями. Так, с 31 июля по 4 августа будут закрыты для проезда две полосы слева по направлению движения на Васильевский остров;
- с 5 по 9 августа нельзя будет проехать по двум левым полосам по направлению движения в сторону площади Труда;
- с 10 по 14 августа перекроют две правые полосы в сторону Васильевского острова;
- с 15 по 20 августа будут закрыты для проезда две правые полосы при движении к площади Труда.
Кроме этого ограничения будут введены на подъезде к Благовещенскому мосту со стороны площади Труда у дома номер 2:
- с 31 июля по 4 августа закроются для проезда две полосы слева по направлению движения на Васильевский остров;
- с 10 по 14 августа ограничат проезд по двум правым полосам в сторону Васильевского острова.
ИСТОЧНИК KP.RU