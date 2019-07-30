С 31 июля на три недели ограничат проезд по Благовещенскому мосту

СЕГОДНЯ 16:42 2019-07-30T16:42:57+03:00

Благовещенский мост уходит на ремонт на три недели. Фото: Артем КИЛЬКИН

Со среды здесь начнут перекладывать асфальт

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Масштабное обновление Благовещенского моста на три недели изменит режим движения в центре Санкт-Петербурга. из-за замены асфальта автомобилистам придется потесниться и запастись терпением.

- Ограничения будут действовать с 31 июля по 20 августа 2019 года, - сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

Конечно, чтобы не устраивать коллапс на дорогах, закрывать переправу будут частями. Так, с 31 июля по 4 августа будут закрыты для проезда две полосы слева по направлению движения на Васильевский остров;

- с 5 по 9 августа нельзя будет проехать по двум левым полосам по направлению движения в сторону площади Труда;

- с 10 по 14 августа перекроют две правые полосы в сторону Васильевского острова;

- с 15 по 20 августа будут закрыты для проезда две правые полосы при движении к площади Труда.

Кроме этого ограничения будут введены на подъезде к Благовещенскому мосту со стороны площади Труда у дома номер 2:

- с 31 июля по 4 августа закроются для проезда две полосы слева по направлению движения на Васильевский остров;

- с 10 по 14 августа ограничат проезд по двум правым полосам в сторону Васильевского острова.

ИСТОЧНИК KP.RU