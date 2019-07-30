В Петербурге назвали самый популярный автобусный маршрут 2019 года

СЕГОДНЯ 16:46 2019-07-30T16:46:55+03:00

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Ежедневно общественным транспортом в Санкт-Петербурге пользуются миллионы людей. Как оказалось, в городе на Неве есть самый популярный автобусный маршрут, который пользуется большим спросом каждый день. За первое полугодие 2019 года по нему проехали более 4,4 миллиона пассажиров. А это значительная цифра.

- Маршрут автобуса №74 продолжает пользоваться популярностью в Санкт-Петербурге. И он стал самым востребованным в первом полугодии 2019 года, - пишут «Невские новости».

Длина трассы этого маршрута – 21 километр. По нему каждый день проходят 35 автобусов. Пролегает маршрут от Малой Балканской улице до Тверской улицы. Получается, что трасса соединяет дальнее Купчино и самый центр Петербурга, проходя, в том числе, по Лиговскому проспекту, улице Некрасова и Суворовскому проспекту.

В 2019 году в автобусах этого маршрута появится аудиогид «Культурный маршрут». Прямо во время поездки пассажиры смогут прослушать аудиоэкскурсию на русском или английском языках. Для этого нужно скачать на смартфон бесплатное приложение, которое можно установить с помощью QR-кода в салоне либо заранее.

ИСТОЧНИК KP.RU