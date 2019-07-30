В Янино открыли новое пожарное депо

СЕГОДНЯ 17:24 2019-07-30T17:24:21+03:00

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Новое пожарное депо, которое так ждали жители областного Янино, наконец открылось. Учитывая это, церемонию решили сделать торжественной, и это организатором удалось. Открывали пожарную часть с показательными выступлениями огнеборцев, а на мероприятие приехал глава 47 региона Александр Дрозденко.

- Один за одним мы вводим объекты инфраструктуры и безопасности в новостройках. Где возможно - форсируем строительство. Сегодня открыли депо в Янино. Депо в Кудрово встанет на дежурство с 1 октября, - написал в своем «Инстаграме» глава региона.

Чтобы у огнеборцев все было в порядке, настоятель местного храма прочитал молитву и освятил новую подстанцию противопожарной службы.

По сообщению пресс-служба правительства Ленобласти, в новом депо будет размещаться подразделение Леноблпожспаса. Отделение Янино рассчитано на три машиновыезда, а дежурство здесь будут нести 46 спасателей. Зона ответственности - Заневка, Янино, Колтуши и близлежащие населённые пункты с общим количеством жителей около 15 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU