Жизнь без гражданства: 14-летняя петербурженка доказывает право на паспорт

СЕГОДНЯ 18:17 2019-07-30T18:17:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Жизнь без гражданства - такое возможно, но очень проблемно. Человек, не имеющий паспорта, лишен многих прав и соцуслуг. Та же медицинская помощь, предусмотренная для всех, может оказаться недоступной. Тем удивительнее история про девочку из семьи мигрантов, родившуюся и прожившую в Петербурге всю жизнь, не имея российского гражданства. Паспорт ей тоже не дают.

- Родители девушки приехали в Россию из Азербайджана еще до ее рождения. Она выросла здесь и всю жизнь считала себя россиянкой - пока ей не исполнилось 14 лет, и не пришло время получать первый паспорт. В МФЦ давать документ отказались, так как в паспорте отца не было отметки о гражданстве дочери. Девушка отчаялась и пришла к нам за помощью, - пишет на своем сайте уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Светлана Агапитова.

Юридическая загвоздка была непростой: у матери девочки другое гражданство, а папа, хоть и жил на момент распада СССР в России, старый советский паспорт не менял. Когда это потребовалось, про вкладыш для дочери просто забыли. А теперь доказательств нет.

В итоге девушке, которая уже год обивает пороги, посоветовали просто подать заявление на получение российского гражданства. Учитывая ситуацию, процесс должен пройти быстрее.

ИСТОЧНИК KP.RU