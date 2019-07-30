Лето кончилось, не начавшись: Температура в июле в Петербурге была на 4 градуса ниже нормы

СЕГОДНЯ 18:37 2019-07-30T18:37:07+03:00

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Где лето - все чаще и чаще задаются вопросом жители Петербурга, которые глядя в окно не понимают, почему вместо яркого солнца идет дождь. Объяснение нашлось просто - полярный циклон, который превратил «макушку лета», как называют июль, в его «дно».

- Можно сказать, что лето кончается так и не начавшись. И это, увы, не шутка. Июль оказался холодным. Всего было несколько теплых дней, а в общем среднемесячная температура, уже понятно, окажется на 3-4 градуса ниже нормы, - рассказал корреспонденту «КП-Петербург» метеоролог, доктор географических наук, профессор Валерий Малинин.

Но и в ближайшее время потепления ждать не приходиться. По словам Валерия Николаевича, на город идет большое полярное вторжение. Циклон с севера Урала, заток воздушных масс с Баренцева и Карского моря приведут к похолоданию.

Так, 31 июля термометры покажут всего 14 градусов. К выходным температура повысится до 16-17 пунктов выше ноля, но потом вновь откатится к 14-15-ти. Стоит ждать дождей и холодного ветра. И все это на ближайшие две недели. Август, судя по всему, тоже не будет сильно теплым и окажется холоднее привычной нормы.

ИСТОЧНИК KP.RU