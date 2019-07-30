2019-07-30T19:11:23+03:00
Происшествия

Под Тосно вооруженные преступники ограбили автозаправку

Добычей нападавших стали 50 тысяч рублей
Петр КИБЕР
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Полиция задержала вооруженных налетчиков, ограбивших автозаправку под Тосно.Полиция задержала вооруженных налетчиков, ограбивших автозаправку под Тосно.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Полицейские из Ленинградской области задержали двоих преступников, ограбивших автозаправку под Тосно. Днем 30 июля по телефону «02» позвонили работники АЗС, расположенной на трассе М-10 «Россия» в поселке Любань, которые сообщили о вооруженном налете.

- По словам заявителей, двое неизвестных злоумышленников вошли в помещение автозаправочной станции и под угрозой предметов, похожих на пистолет и монтировку, потребовали от женщины-оператора АЗС денежные средства, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

После того, как им отдали всю выручку - 50 тысяч рублей, нападавшие скрылись на неизвестном автомобиле. Несмотря на скудные приметы, через несколько часов подозреваемые в налете были задержаны в Новгородской области.

В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства инцидента, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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