Ученый из Ленинградской области вошел в рейтинг самых молодых и перспективных химиков мира

СЕГОДНЯ 20:02 2019-07-30T20:05:15+03:00

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Ученый из Петербурга попал в список 118 лучших молодых химиков мира. Рейтинг составили Международный союз теоретической и прикладной химии (IUPAC) и Международная сеть молодых химиков (IYCN). Приурочили его к празднованию года Периодической таблицы химических элементов.

В число лучших вошли пять ученых из России. Один из них – сотрудник Петербургского института ядерной физики им. Константинова Леонид Скрипников. Он занимается фундаментальными исследованиями свойств элементарных частиц в смежных между физикой и химией областях. В рейтинге, оформленном в виде Периодической таблицы Менделеева, он занял 114 место.

- Представленная таблица демонстрирует многообразие карьерных путей молодых ученых, ведущих нас в следующее столетие, их творческие способности и преданность науке, - рассказали в пресс-службе Объединенного института ядерных исследований.

Кроме того, 44 место в таблице занял профессор Российской академии наук, глава РХТУ им. Д. И. Менделеева Александр Мажуга. На 90-й позиции - Андрей Воротынцев из Нижегородского технического университета им. Алексеева. На 101 строке - Анна Романчук из МГУ. 115-е место у Галины Княжевой из Объединенного института ядерных исследований.

ИСТОЧНИК KP.RU