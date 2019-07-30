В тесноте, да не в обиде: Компания прокатилась на капоте автомобиля по Думской улице в Петербурге

СЕГОДНЯ 20:35 2019-07-30T20:43:28+03:00

На капоте поместились не меньше пяти человек. Фото: скриншот видео.

Изменить размер текста: A A

Думская улица славится не только барами, но и странными выходками ее посетителей. Очередная произошла минувшей ночью. Компания веселых друзей промчалась по дороге, забравшись на капот машины. Ехали в тесноте, да не в обиде. На небольшой площади с комфортом поместились не меньше пяти человек.

Экстремальную поездку пришлось завершить, когда внимание на отважных лихачей обратили сотрудники полиции. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

На опубликованной видеозаписи видно, что при виде правоохранителей молодые люди спрыгивают с автомобиля и разбегаются в разные стороны. Впрочем, скрыться им не удается. Полицейские задерживают несколько человек. По словам автора ролика, веселое приключение для участников заезда завершилось в отделении полиции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="272" height="480" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/723175" frameborder="0"></iframe> Заезд на капоте по Думской улице..Источник: группа "ДТП и ЧП" в Петербурге/Валерия Джумская.

ИСТОЧНИК KP.RU