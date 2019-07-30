В Петербурге задержали водителя «Роллс-Ройса», напавшего на прохожего на Комендантском проспекте

СЕГОДНЯ 21:10 2019-07-30T21:10:33+03:00

На Комендантском проспекте водитель и пассажиры "Роллс Ройса" подрались с прохожим. Фото: кадр с видео/vk.com/stophamspb

Пешеход получил несколько ударов из-за того, что не дал автомобилю проехать по тротуару [видео]

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В Петербурге нашли водителя «Роллс-Ройса», напавшего на пешехода после замечания. Напомним, дорожный конфликт произошел 29 июля на Комендантском проспекте. Хозяин и пассажиры машины подрались с прохожим. Мужчине нанесли несколько ударов и прыснули в лицо баллончиком после того, как он не дал автомобилю проехать по тротуару.

Днем 30 июля полицейские начали проверку. Они установили, что управлял люксовым авто 26-летний гражданин. Сотрудники ГИБДД задержали его на набережной Черной речки и доставили в отдел полиции.

- В отношении водителя составлены административные протоколы по статьям «Движение по тротуарам» и «Управление транспортным средством при наличии неисправностей», - уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Кроме того, решается вопрос о привлечении его к ответственности за нападение на пешехода.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/723041" frameborder="0"></iframe> В Петербурге пешеход не дал проехать по тротуару "Роллс-Ройсу" и подрался с его водителем и пассажирами.Видео: СтопХамСПб/ vk.com/stophamspb

ИСТОЧНИК KP.RU