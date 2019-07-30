В Петербурге задержали водителя «Роллс-Ройса», напавшего на прохожего на Комендантском проспекте
В Петербурге нашли водителя «Роллс-Ройса», напавшего на пешехода после замечания. Напомним, дорожный конфликт произошел 29 июля на Комендантском проспекте. Хозяин и пассажиры машины подрались с прохожим. Мужчине нанесли несколько ударов и прыснули в лицо баллончиком после того, как он не дал автомобилю проехать по тротуару.
Днем 30 июля полицейские начали проверку. Они установили, что управлял люксовым авто 26-летний гражданин. Сотрудники ГИБДД задержали его на набережной Черной речки и доставили в отдел полиции.
- В отношении водителя составлены административные протоколы по статьям «Движение по тротуарам» и «Управление транспортным средством при наличии неисправностей», - уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
Кроме того, решается вопрос о привлечении его к ответственности за нападение на пешехода.
В Петербурге пешеход не дал проехать по тротуару "Роллс-Ройсу" и подрался с его водителем и пассажирами.Видео: СтопХамСПб/ vk.com/stophamspb
ИСТОЧНИК KP.RU