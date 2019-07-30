«Готовятся к зиме»: В Петербурге перекресток Дальневосточного проспекта и Народной улицы засыпало опилками
Вечером 30 июля автомобилисты Петербурга наблюдали необычную картину. Перекресток Дальневосточного проспекта и Народной улицы превратился в «цирковой манеж». Часть дороги засыпало коричневой стружкой, похожей на опилки.
Автор поста в группе «ДТП и ЧП в Петербурге» предположил, что под колесами автомобилей лежит жмых от производства пива.
- Откуда-то просыпалась половина Камаза. Убирать никто не спешит, - сообщил он.
Инцидент стал поводом для шуток и различных теорий. Пользователи соцсетей решили, что коммунальщики уже начали готовиться к морозам и решили позаботиться об автомобилистах заранее.
- Дорогу обработали к зиме. А то в январе неожиданно снег выпадет, а тут уже все готово, - пишут они.
Оказалось, что особое покрытие на дороге появляется не в первый раз.
- Это уже было месяца два назад на том же месте! – сообщил Александр. - Тогда только коммунальщики убирали!
ИСТОЧНИК KP.RU