В Гатчине легковушка вылетела на встречную полосу и столкнулась с автобусом

СЕГОДНЯ 00:38 2019-07-31T00:38:33+03:00

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Серьезное ДТП произошло вечером 30 июля в Гатчине. На проспекте 25-го Октября автомобиль «Фольксваген» столкнулся с пассажирским автобусом маршрута №18А. Как сообщили в отделе пропаганды УИ ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, водитель легковушки не справился с управлением и вылетел на встречную полосу.

На фотографиях с места происшествия видно, что передняя часть машины сильно повреждена. Пострадали в аварии двое – водитель и пассажир иномарки. Их госпитализировали в тяжелом состоянии.

По словам очевидцев, обоим на вид около 30 лет. Свидетели ДТП не исключают, что мужчины были пьяны.

- До столкновения они половину проспекта проехали по встречке со скоростью за 100 км/ч. При этом ограничение по 40 км/ч из-за мокрой дороги. Да еще и на шипованной резине. Были они с явными признаками опьянения, - рассказывают в «ДТП и ЧП» «ВКонтакте».

Сейчас все обстоятельства ДТП выясняют правоохранители. Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU