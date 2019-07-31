2019-07-31T09:12:47+03:00
Происшествия

Пьяный пешеход спровоцировал жесткое ДТП в Петербурге и попытался сбежать

Автомобилисты покалечились сами, пытаясь спасти жизнь виновнику аварии [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Пьяный пассажир устроил ДТП в ПетербургеПьяный пассажир устроил ДТП в ПетербургеФото: СОЦСЕТИ
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В ночь на среду, 31 июля, в Красносельском районе Санкт-Петербурга произошла серьезная авария, в которой пострадали люди. Два автомобиля «встретились» на перекрестке Таллинского шоссе и Авиационной улицы, рядом с остановкой 10-го километра. Причиной аварии стал пьяный пешеход, который, несмотря по сторонам, расхаживал по дороге. Мужчина остался жив, а вот автомобилистам и их машинам из-за него досталось сильно.

- Виновник ДТП – пьяный пешеход, который переходил дорогу на красный свет светофора. Спровоцировал аварию и попытался скрыться. Догнали, - рассказал в соцсети очевидец произошедшего.

Водители авто пострадали, однако госпитализация никому не потребовалась Фото: СОЦСЕТИ

Водители авто пострадали, однако госпитализация никому не потребоваласьФото: СОЦСЕТИ

Спасая жизнь пешеходу, водители сильно разбили свои автомобили. Очень серьезный удар пришелся по переднему пассажирскому сиденью одной из машин. Благо, в этот момент на этом месте никто не сидел. Сами же автомобилисты, как говорят свидетели, отделались синяками, да ушибами. После осмотра врачами скорой помощи, пострадавшие завершили оформление ДТП и отправились по домам.

Протрезвел ли после увиденного пешеход, не известно. О его состоянии свидетели ничего не сообщают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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