2019-07-31T10:02:43+03:00
Происшествия

Чудеса на виражах: BMW «прилег» на дверь на Невском проспекте

Гонщик пошел на таран встречных машин, ожидающий поворот [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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BMW перевернулся на Невском проспекте, устроив массовое ДТПBMW перевернулся на Невском проспекте, устроив массовое ДТПФото: СОЦСЕТИ
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Утро 31 июля начинается не с кофе. Автомобилисты нервничают в пробке на Невском проспекте. Причиной тому автомобиль BMW вишневого цвета, который решил «прилечь» на бок, видимо, чтобы досмотреть последний сон. По словам свидетелей, водитель иномарки очень спешил, поэтому в упор проигнорировал встречные машины, вставшие для поворота на Садовую улицу.

- Двигаясь в левом ряду от Дворцовой площади, BMW повернул руль и пошел на таран встречных машин, ожидающих поворота налево, - рассказал о произошедшей аварии в соцсети очевидец.

Вишневая иномарка влетела в стоящие автомобили, задела зад кроссовера и, подскочив, завалилась на бок, заблокировав полосу на проезжей части. Этот момент попал на камеру видеонаблюдения. Официальных данных по аварии еще нет, однако свидетели уверяют, что в общей сложности BMW собрал семь автомобилей.

О состоянии здоровья водителя иномарки ничего не сообщается. О других участниках аварии также информации пока что нет.

BMW прилег на дверь на Невском проспекте .

ИСТОЧНИК KP.RU

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