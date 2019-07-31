2019-07-31T10:20:17+03:00
Дом. Семья

В исправительной колонии под Тосно появились птенцы белых павлинов

Птиц закупили для местного зоопарка
Петр КИБЕР
Поделиться:
В исправительной колонии в Фороносово появились три птенца белого павлина. Фото: УФСИН СПБ и ЛОВ исправительной колонии в Фороносово появились три птенца белого павлина. Фото: УФСИН СПБ и ЛО
Изменить размер текста:

Новые обитатели появились в исправительной колонии номер 4, которая находится в поселке Форносово, что в Тосненском районе Ленинградской области. В конце июля сюда привезли трех взрослых птенцов белого павлина. Птицы дополнят состав местного зоопарка.

- К семье азиатских павлинов, живущих в ИК-4 УФСИН с 2006 года, добавились три птенца индийского павлина белого окраса. Для новых питомцев специально оборудовали место для проживания с просторным выгулом, - сообщает пресс-служба Управления федеральной службы исполнения наказаний по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Надо сказать, что это не первые экзотические птицы, живущие в колонии. Здесь давно обитают павлины, за которыми ухаживают заключенные. Всего в местном питомнике 9 птиц: 6 азиатских павлинов и 3 белых павлина. Питаются обитатели птичника хорошо - в их рационе есть зерно, овощи и фрукты. На условия пернатые постояльцы колонии тоже не жалуются.

Прибывшие птенцы уже адаптировались к новому месту жительства и чувствуют себя хорошо.

Напомним, что в сентябре 2018 года в колонии впервые за 12 лет у местных павлинов появилось потомство.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Играл на смартфоне и рулил автобусом: Петербуржцы сняли на видео водителя-многостаночника
Показалось: Главный синоптик Петербурга заявил, что июльского снега на было
Мигрант избил и изнасиловал жительницу Ленобласти в ее машине, после чего любезно отвез жертву в больницу
Сайт ГИБДД «рухнул» послу публикации карты с дорожными камерами
Ревнивца, зарезавшего девушку-парикмахера в салоне красоты на Удельной, посадили на 13 лет
ГИБДД опубликовала карту с дорожными камерами в Петербурге
В честь Международного дня благотворительности группа «Сплин» даст бесплатный концерт на Дворцовой площади
Черный маленький негодник: В Петербурге водители перекрыли Октябрьскую набережную, чтобы спасти котенка
В Петербурге разыскивают парня, ударившего кондуктора троллейбуса
Памятник Даниилу Гранину установят на Дальневосточном проспекте
К 2021 году все петербургские поликлиники перейдут на электронные медкарты
Петербуржец зарезал свою мать и сам вызвал полицию
Полицейские задержали мужчину, устроившего резню в бизнес-центре «Лидер»
Пьяный гонщик улетел в кювет с гравием на трассе в Карелии
Чудеса на виражах: BMW «прилег» на дверь на Невском проспекте
Пьяный пешеход спровоцировал жесткое ДТП в Петербурге и попытался сбежать
Огненный спорт: В Горелово загорелся фитнес-центр
Погода 31 июля в Петербурге: Дождливо и холодно