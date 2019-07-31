В исправительной колонии под Тосно появились птенцы белых павлинов

СЕГОДНЯ 10:20 2019-07-31T10:20:17+03:00

В исправительной колонии в Фороносово появились три птенца белого павлина. Фото: УФСИН СПБ и ЛО

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Новые обитатели появились в исправительной колонии номер 4, которая находится в поселке Форносово, что в Тосненском районе Ленинградской области. В конце июля сюда привезли трех взрослых птенцов белого павлина. Птицы дополнят состав местного зоопарка.

- К семье азиатских павлинов, живущих в ИК-4 УФСИН с 2006 года, добавились три птенца индийского павлина белого окраса. Для новых питомцев специально оборудовали место для проживания с просторным выгулом, - сообщает пресс-служба Управления федеральной службы исполнения наказаний по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Надо сказать, что это не первые экзотические птицы, живущие в колонии. Здесь давно обитают павлины, за которыми ухаживают заключенные. Всего в местном питомнике 9 птиц: 6 азиатских павлинов и 3 белых павлина. Питаются обитатели птичника хорошо - в их рационе есть зерно, овощи и фрукты. На условия пернатые постояльцы колонии тоже не жалуются.

Прибывшие птенцы уже адаптировались к новому месту жительства и чувствуют себя хорошо.

Напомним, что в сентябре 2018 года в колонии впервые за 12 лет у местных павлинов появилось потомство.

ИСТОЧНИК KP.RU