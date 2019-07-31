2019-07-31T10:26:02+03:00
Происшествия

Пьяный гонщик улетел в кювет с гравием на трассе в Карелии

Сошедший с дистанции «Опель» пришлось тушить пожарным
Лилия КОЗЛОВА
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Пьяный петербуржец попал в ДТП на пути из КарелииПьяный петербуржец попал в ДТП на пути из КарелииФото: СОЦСЕТИ
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Рано утром в среду, 31 июля, гонщик на черном автомобиле «Опель» летел по трассе «Сортавала» в Карелии. В 6:34 в Лахденпохском районе 36-летний водитель, житель Петербурга, не справился с управлением и резко сошел с дистанции, жестко приземлившись в кювет, усыпанный камнями и гравием. Машина загорелась. Однако мужчине повезло, что дальнобойщик, ехавший за ним, бросился на помощь.

- Благодаря активным и смелым действиям свидетеля ДТП, водитель был эвакуирован из автомобиля и вызвана помощь, - сообщили в ГИБДД Петербурга и Ленобласти.

Отважный дальнобойщик, попытался самостоятельно потушить огонь, пока не приехали спасатели. Полностью возгорание ликвидировали сотрудники МЧС, прибывшие из Лахденпохского района.

Гонщика госпитализировали в ГБУЗ «Сортавальская ЦРБ». Во время проверки было точно установлено, что водитель в момент ДТП был пьян. Это грозит петербуржцу лишением водительских прав.

Сейчас сотрудники дородной полиции проводят проверку на месте аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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