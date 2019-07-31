Петербуржец зарезал свою мать и сам вызвал полицию
Накануне, 30 июля, в Санкт-Петербурге произошло жуткое убийство. Местный житель, 45-летний мужчина, страшно даже представить, убил свою собственную мать. Причина произошедшего - внезапная ссора, которая, словно вспышка возникла между родственниками и закончилась ужасной поножовщиной. Примечательно, что как только пелена агрессии у мужчины спала, он схватился за голову, сам позвонил в полицию и сознался в убийстве.
- 30 июля в полицию Фрунзенского района позвонил 45-летний мужчина и рассказал, что в подъезде одного из домов по Софийской улице он убил свою мать, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга.
Оперативники приехали на место и в указанном подъезде действительно нашли труп. На теле 79-летней пенсионерки было множество колото-резанных ножевых ранений. Сколько именно нанес ударов по женщине ее сын, еще не установлено.
Сам мужчина ожидал своей участи в квартире матери. Там его полиция и задержала. По факту преступления возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU