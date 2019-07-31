2019-07-31T10:43:10+03:00
Происшествия

Петербуржец зарезал свою мать и сам вызвал полицию

Мужчина ждал правоохранителей дома, оставив окровавленный труп в парадной
Лилия КОЗЛОВА
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Петербуржец убил свою мать, после чего позвонил в полицию с признаниемПетербуржец убил свою мать, после чего позвонил в полицию с признаниемФото: Олег ЗОЛОТО
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Накануне, 30 июля, в Санкт-Петербурге произошло жуткое убийство. Местный житель, 45-летний мужчина, страшно даже представить, убил свою собственную мать. Причина произошедшего - внезапная ссора, которая, словно вспышка возникла между родственниками и закончилась ужасной поножовщиной. Примечательно, что как только пелена агрессии у мужчины спала, он схватился за голову, сам позвонил в полицию и сознался в убийстве.

- 30 июля в полицию Фрунзенского района позвонил 45-летний мужчина и рассказал, что в подъезде одного из домов по Софийской улице он убил свою мать, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга.

Оперативники приехали на место и в указанном подъезде действительно нашли труп. На теле 79-летней пенсионерки было множество колото-резанных ножевых ранений. Сколько именно нанес ударов по женщине ее сын, еще не установлено.

Сам мужчина ожидал своей участи в квартире матери. Там его полиция и задержала. По факту преступления возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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