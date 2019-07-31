К 2021 году все петербургские поликлиники перейдут на электронные медкарты
Уже вскоре все петербургские поликлиники окончательно перейдут на работу в «бережливом» формате. В частности, к концу 2020 года всем пациентам, для экономии времени, будут оформлять электронные медицинские карты.
- Такая модель медицинского учреждения экономит время и деньги пациентов. Пациенты обязательно оценят хороший сервис, - заявил врио губернатора Петербурга во время визита в поликлинику номер 78 Фрунзенского района.
В этой клинике больше нет ставшей притчей во языцех очередей в регистратуру, все номерки к врачам выдает установленный в холле терминал, кроме этого можно записаться к специалисту через сайт горздрава и по телефонам.
Все это сильно экономит время и пациентами и самим медикам, а главное, что нервотрепки уже стало в разы меньше.
На работу по новым стандартам переведены уже 37 детских и 14 детских поликлиник. А вскоре «бережливыми» станут все 75 детских и 35 взрослых поликлиник Санкт-Петербурга.
ИСТОЧНИК KP.RU