2019-07-31T10:55:42+03:00
Общество

К 2021 году все петербургские поликлиники перейдут на электронные медкарты

Нововведение станет частью «бережливого формата» работы медучреждений
Петр КИБЕР
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К концу 2020 года во всех поликлиниках будут оформлять электронные медкарты.К концу 2020 года во всех поликлиниках будут оформлять электронные медкарты.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Уже вскоре все петербургские поликлиники окончательно перейдут на работу в «бережливом» формате. В частности, к концу 2020 года всем пациентам, для экономии времени, будут оформлять электронные медицинские карты.

- Такая модель медицинского учреждения экономит время и деньги пациентов. Пациенты обязательно оценят хороший сервис, - заявил врио губернатора Петербурга во время визита в поликлинику номер 78 Фрунзенского района.

В этой клинике больше нет ставшей притчей во языцех очередей в регистратуру, все номерки к врачам выдает установленный в холле терминал, кроме этого можно записаться к специалисту через сайт горздрава и по телефонам.

Все это сильно экономит время и пациентами и самим медикам, а главное, что нервотрепки уже стало в разы меньше.

На работу по новым стандартам переведены уже 37 детских и 14 детских поликлиник. А вскоре «бережливыми» станут все 75 детских и 35 взрослых поликлиник Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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