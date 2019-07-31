2019-07-31T11:16:24+03:00
Общество

Памятник Даниилу Гранину установят на Дальневосточном проспекте

В Невском районе расположен культурно-просветительский центр при библиотеке, названный в честь писателя
Петр КИБЕР
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Памятник Даниилу Гранину откроют на Дальневосточном проспекте.Памятник Даниилу Гранину откроют на Дальневосточном проспекте.Фото: Александр ГЛУЗ
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Общественная палата Петербурга одобрила установку памятника Даниилу Гранину на Дальневосточном проспекте. Место выбрано не случайно, ведь именно в Невском районе города находится культурно-просветительский центр при библиотеке, названный именем писателя.

- Члены комиссии по сохранению историко-культурного наследия и туристической привлекательности Санкт-Петербурга и комиссии по культуре и СМИ Общественной палаты единогласно поддержали инициативу по установке памятника Даниилу Гранину на Дальневосточном проспекте, - сообщает пресс-служба Смольного.

То, что место «обоснованное», заявил и один из руководителей Общественной палаты города Дмитрий Шерих.

Напомним, что инициатором установки памятника писателю выступило Российское военно-историческое общество. Ранее в Петербурге уже состоялся конкурс проектов мемориала, а 1 августа в комитете по градостроительству и архитектуре Петербурга будет рассмотрен эскизный проект - победитель, который и установят на Дальневосточном проспекте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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