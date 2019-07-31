Черный маленький негодник: В Петербурге водители перекрыли Октябрьскую набережную, чтобы спасти котенка

СЕГОДНЯ 11:44 2019-07-31T11:44:07+03:00

Автомобилисты перекрыли движение на Октябрьской набережной, чтобы спасти котенка Фото: скрин с видео

Изменить размер текста: A A

Утром в среду, 31 июля, в Санкт-Петербурге на несколько минут остановилось движение по Октябрьской набережной, так как неравнодушные водители устроили операцию по спасению маленького пушистого пешехода. Около девяти часов утра черный котенок выбежал на проезжую часть и заметался между колес проезжающих машин и в итоге спрятался под одну из них, остановившуюся на светофоре. Делать было нечего, животное нужно было вытащить и отнести в безопасность.

- Маленький черный негодник заставил нас побегать по Октябрьской набережной, - рассказали участники спасательной операции в соцсети.

Вытаскивать испуганное животное из-под машины бросились сразу несколько людей. Водитель фургона оставил авто так, чтобы перегородить одну из полос движения, дабы обезопасить котенка и людей.

Поползав некоторое время на коленях по асфальту, автомобилисты так и не смогли достать пушистика. Однако он сам рванул, выбежал на тротуар и скрылся в неизвестном направлении.

- Котенок жив и здоров, - заверили водители. – Спасибо всем небезразличным, и отдельное спасибо мужчине на фургоне.

В Петербурге живет много неравнодушных людей, трогательно относящихся к братьям нашим меньшим. Так, 20 июля, с помощью троса отважная девушка спустилась в Обводный канал, чтобы спасти кота, застрявшего на маленьком островке суши.

Автомобилисты спасали котенка на Октябрьской набережной .

ИСТОЧНИК KP.RU