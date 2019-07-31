2019-07-31T11:44:07+03:00
Дом. Семья

Черный маленький негодник: В Петербурге водители перекрыли Октябрьскую набережную, чтобы спасти котенка

Автомобилисты ползали по асфальту, пытаясь достать хвостатого из-под машины [видео]
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Автомобилисты перекрыли движение на Октябрьской набережной, чтобы спасти котенкаАвтомобилисты перекрыли движение на Октябрьской набережной, чтобы спасти котенкаФото: скрин с видео
Изменить размер текста:

Утром в среду, 31 июля, в Санкт-Петербурге на несколько минут остановилось движение по Октябрьской набережной, так как неравнодушные водители устроили операцию по спасению маленького пушистого пешехода. Около девяти часов утра черный котенок выбежал на проезжую часть и заметался между колес проезжающих машин и в итоге спрятался под одну из них, остановившуюся на светофоре. Делать было нечего, животное нужно было вытащить и отнести в безопасность.

- Маленький черный негодник заставил нас побегать по Октябрьской набережной, - рассказали участники спасательной операции в соцсети.

Вытаскивать испуганное животное из-под машины бросились сразу несколько людей. Водитель фургона оставил авто так, чтобы перегородить одну из полос движения, дабы обезопасить котенка и людей.

Поползав некоторое время на коленях по асфальту, автомобилисты так и не смогли достать пушистика. Однако он сам рванул, выбежал на тротуар и скрылся в неизвестном направлении.

- Котенок жив и здоров, - заверили водители. – Спасибо всем небезразличным, и отдельное спасибо мужчине на фургоне.

В Петербурге живет много неравнодушных людей, трогательно относящихся к братьям нашим меньшим. Так, 20 июля, с помощью троса отважная девушка спустилась в Обводный канал, чтобы спасти кота, застрявшего на маленьком островке суши.

Автомобилисты спасали котенка на Октябрьской набережной .

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Играл на смартфоне и рулил автобусом: Петербуржцы сняли на видео водителя-многостаночника
Показалось: Главный синоптик Петербурга заявил, что июльского снега на было
Мигрант избил и изнасиловал жительницу Ленобласти в ее машине, после чего любезно отвез жертву в больницу
Сайт ГИБДД «рухнул» послу публикации карты с дорожными камерами
Ревнивца, зарезавшего девушку-парикмахера в салоне красоты на Удельной, посадили на 13 лет
ГИБДД опубликовала карту с дорожными камерами в Петербурге
В честь Международного дня благотворительности группа «Сплин» даст бесплатный концерт на Дворцовой площади
В Петербурге разыскивают парня, ударившего кондуктора троллейбуса
Памятник Даниилу Гранину установят на Дальневосточном проспекте
К 2021 году все петербургские поликлиники перейдут на электронные медкарты
Петербуржец зарезал свою мать и сам вызвал полицию
Полицейские задержали мужчину, устроившего резню в бизнес-центре «Лидер»
Пьяный гонщик улетел в кювет с гравием на трассе в Карелии
В исправительной колонии под Тосно появились птенцы белых павлинов
Чудеса на виражах: BMW «прилег» на дверь на Невском проспекте
Пьяный пешеход спровоцировал жесткое ДТП в Петербурге и попытался сбежать
Огненный спорт: В Горелово загорелся фитнес-центр
Погода 31 июля в Петербурге: Дождливо и холодно