В честь Международного дня благотворительности группа «Сплин» даст бесплатный концерт на Дворцовой площади

СЕГОДНЯ 11:45 2019-07-31T11:45:53+03:00

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В нынешнем году легендарная петербугская рок-группа «Сплин» празднует свой 25-летний юбилей. Ровно четверть века назад Лидер коллектива Александр Васильев собрал музыкантов и начал петь свой бессмертный «Орбит без сахара». Этот и другие хиты можно будет совершенно бесплатно услышать 31 августа на Дворцовой площади, где пройдет концерт в рамках проекта «Будь с Городом!».

- За 25 лет коллектив выпустил 15 студийных альбомов и в этом году приступил к работе над новой пластинкой. Для концерта на Дворцовой «Сплин» готовит специальную программу, в которую войдут и старые хиты, и композиции последних лет, - сообщают организаторы.

Сам фестиваль «Будь с Городом!» приурочен к Международному дню благотворительности, который отмечают в мире 5 сентября и проводится при поддержке правительства Петербурга. В программе – выставка-презентация благотворительных фондов, волонтерских организаций, а также мастер-классы, интерактивные развлечения и концерт.

Кроме «Сплина» на сцену выйдут группы «Маркшейдер Кунст» и «Пролетарское Танго». Концерт будет бесплатным, но все посетители смогут сделать добровольное пожертвование. Деньги пойдут на благотворительность.

ИСТОЧНИК KP.RU