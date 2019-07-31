2019-07-31T12:23:53+03:00
Общество

ГИБДД опубликовала карту с дорожными камерами в Петербурге

Из-за наплыва посетителей сайт инспекции тут же «лег»
Петр КИБЕР
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Сайт ГИБДД "рухнул" после публикации карты с дорожными камерами.Сайт ГИБДД "рухнул" после публикации карты с дорожными камерами.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Недавно президент России Владимир Путин потребовал прекратить практику скрытых камер, фиксирующих нарушения на дорогах. И сегодня, 31 июля, исполняя распоряжение главы страны, ГИБДД опубликовала онлайн-карту установленных в каждом регионе камер.

В Петербурге их оказалось 164, но узнать их адреса пока нельзя, ведь из-за наплыва посетителей сайт ГИБДД тут же «лег». Впрочем, примерное расположение «ловушек» на скорость можно увидеть на скрине, который корреспондент «Комсомолки» успел сделать до того, как сайт повис.

Сейчас интернет-портал дорожной инспекции в Петербурге (как и его общероссийский собрат) сообщает о технических работах, которые планируется завершить в ближайшее время.

Так что водителям, желающим узнать о расположении камер наблюдения остается ждать и просто соблюдать правила, дабы не получить штраф за превышение скорости и прочие нарушения.

ГИБДД опубликовала карту с расположением дорожных камер в Петербурге. Фото: гибдд.рф/milestones

ГИБДД опубликовала карту с расположением дорожных камер в Петербурге. Фото: гибдд.рф/milestones

Посмотреть весь список камер с адресами в Санкт-Петербурге

ИСТОЧНИК KP.RU

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