Ревнивца, зарезавшего девушку-парикмахера в салоне красоты на Удельной, посадили на 13 лет

СЕГОДНЯ 12:15 2019-07-31T12:15:04+03:00

Сам убийца отказался от дачи показаний во время суда

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В Санкт-Петербурге приговорили к пребыванию в колонии строгого режима молодого человека, который из-за ревности пошел на убийство своей возлюбленный. 27-летний парень зарезал девушку, которая работала в салоне красоты на Костромском проспекте, рядом со станцией метро «Удельная», прямо посередине дня. Сегодня, 31 июля, ему вынесли приговор.

- В ноябре 2018 года посреди рабочего дня обвиняемый ворвался в салон красоты на Костромском проспекте, где работала его девушка, и устроил поножовщину, - сообщили в прокуратуре Петербурга.

Ревнивец бросил в девушку паспорт, а после набросился на нее с ножом, нанося один за другим удары. Несчастная, истекая кровью, скончалась на месте до приезда скорой помощи.

Обезумевший от ревности мужчина сбежал с места преступления, однако это скоро задержали. В судебном заседании он отказался от дачи показаний. Парню назначили наказание в виде 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU