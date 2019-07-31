Сайт ГИБДД «рухнул» послу публикации карты с дорожными камерами

СЕГОДНЯ 12:27 2019-07-31T12:27:47+03:00

Сайт ГИБДД не выдержал наплыва посетителей и "рухнул". Но позднее восстановился. Фото: Скрин с гибдд.рф/r/78

Узнать, где стоят «ловушки» на скорость захотело слишком много петербургских водителей

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«Уважаемые посетители! В настоящее время ведутся работы по совершенствованию интернет-сайта МВД России», - такую надпись могут видеть посетители сайта ГИБДД, решившие узнать расположение дорожных камер. При этом «висит» все, и общероссийский и петербургский подраздел. Портал просто не выдержал наплыва пользователей, хлынувшего на него в один момент. Иногда сайт отвисает, но потом «ложится» вновь.

Проблемы начались буквально через несколько минут после того, как стало известно о публикации адресов установки камер.

Напомним, что это было сделано после распоряжения Владимира Путина, который сказал, что прятать камеры - неправильно, все должно быть открыто для водителей.

Судя по данным с сайта петербургского управления ГИБДД, в городе сейчас есть 164 камеры, часть из которых стационарные, а часть - передвижные. Но это не окончательные цифры, так как данные еще обновляются.

ИСТОЧНИК KP.RU