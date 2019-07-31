Показалось: Главный синоптик Петербурга заявил, что июльского снега на было

СЕГОДНЯ 12:43 2019-07-31T12:45:15+03:00

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Вечером 30 июля в социальных сетях появились несколько удивительных видео. Петербуржцы сняли необычное для лета природное явление – снег. На кадрах с неба падают крупные снежинки, а вокруг стоят зеленые деревья. Аномалия удивила не только горожан, но и главного синоптика Северной столицы Александра Колесова. Тот отнесся к роликам скептически.

- Снег не мог у нас пойти. Он начинается в октябре-ноябре, когда заходят холодные массы, способные его образовать, - объяснил метеоролог. – Бывает, что летом выпадает град. Для снега условий нет. Сейчас холодная масса, которая к нам зашла, дает дождь и морось.

Также Александр Колесов предупредил, что в четверг и пятницу немного потеплеет. Столбик термометра поднимется до +17 градусов. Однако в выходные вновь придет похолодание.

- Сейчас вот такие два холодных периода, связанные с циклоном, северными ветрами и затоками холодных масс с Баренцева моря, - говорит синоптик. - Возвратимся к +20 градусам на следующей неделе.

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ИСТОЧНИК KP.RU