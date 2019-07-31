2019-07-31T12:45:15+03:00
Общество

Показалось: Главный синоптик Петербурга заявил, что июльского снега на было

Александр Колесов объяснил, что для снегопада сейчас неподходящие условия
Надежда ФАТКУЛЛИНА
Поделиться:
Петербуржцы рассказали о снеге в июле. Фото: скриншот видео.Петербуржцы рассказали о снеге в июле. Фото: скриншот видео.
Изменить размер текста:

Вечером 30 июля в социальных сетях появились несколько удивительных видео. Петербуржцы сняли необычное для лета природное явление – снег. На кадрах с неба падают крупные снежинки, а вокруг стоят зеленые деревья. Аномалия удивила не только горожан, но и главного синоптика Северной столицы Александра Колесова. Тот отнесся к роликам скептически.

- Снег не мог у нас пойти. Он начинается в октябре-ноябре, когда заходят холодные массы, способные его образовать, - объяснил метеоролог. – Бывает, что летом выпадает град. Для снега условий нет. Сейчас холодная масса, которая к нам зашла, дает дождь и морось.

Также Александр Колесов предупредил, что в четверг и пятницу немного потеплеет. Столбик термометра поднимется до +17 градусов. Однако в выходные вновь придет похолодание.

- Сейчас вот такие два холодных периода, связанные с циклоном, северными ветрами и затоками холодных масс с Баренцева моря, - говорит синоптик. - Возвратимся к +20 градусам на следующей неделе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Главный синоптик Санкт-Петербурга дал прогноз погоды на август 2019 года

После изнуряющей жары - ветер и прохлада. Вместо шорт и маек - легкие куртки и зонты. В конце июля в город на Неве, кажется, пришла осень. Но более точно охарактеризовать погоду и дать прогноз на август 2019 года взялся главный синоптик Северной столицы Александр Колесов (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В августе петербуржцы получат розовые квитанции в виде конверта
Петербуржцев предупредили об извращенце с заячьей губой
На строительство нового корпуса НИИ Джанелидзе выделят 6,4 миллиарда рублей
В Петербурге нашлись 27 «черных кредиторов» и 8 финансовых пирамид
В сети появилось видео раскаяния водителя BMW, устроившего массовое ДТП на Невском проспекте
Амур, Волемир, Милолика и Цветана: Стал известен список самых редких имен детей в Петербурге
Поезд «Аллегро» прекратит курсировать между Петербургом и Хельсинки на один день
Более 5,3 тысяч кандидатов зарегистрированы на муниципальные выборы 2019 года в Петербурге
Солист Rammstein Тилль Линдеманн приехал в Петербург на «Сапсане»
Полиция задержала водителя BMW, устроившего массовую аварию с переворотом на Невском проспекте
Центризбирком рекомендовал Петербургу не открывать избирательные участки в Псковской области
Уволенная из СПА-салона на Невском проспекте девушка кирпичом отомстила работодателю
Здания «Леннаучфильма» на Мельничной улице продают за 956 миллионов рублей
«Немой» вор украл у петербургского пенсионера карту и снял 350 тысяч рублей
Макет 119-килограммовой реактивной бомбы напугал приемщиков металла
Из-за обрыва проводов на станции Антропшино остановлены электрички на Витебском направлении