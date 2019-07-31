2019-07-31T13:17:15+03:00
Общество

Экономически невыгодная мать: В Петербурге появился стрит-арт о лесных пожарах в Сибири

Художник Северной столицы сравнил леса с близким родственником [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге появился стрит-арт, посвященный лесным пожарам в СибириВ Петербурге появился стрит-арт, посвященный лесным пожарам в СибириФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Петербургский стрит-артист известный под ником Loketski нарисовал новое граффити, посвященное масштабным лесным пожарам в Сибири. Свою работу он назвал «Экономически невыгодная мать», намекая на то, что власти отказываются тушить огонь, который поглотил уже больше 3 миллионов гектар леса, обосновывая это экономической невыгодностью. Фото стрит-арта появилось в Инстаграм художника в среду, 31 июля.

- Наши предки спасали Родину от Золотой орды, поляков, шведов, турок, войск Наполеона и немецких захватчиков. Было ли это экономически выгодно? Или спасали потому, что Родина, потому что мать? – задался вопросами художник.

Экономические невыгодная мать Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Экономические невыгодная матьФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Свою работу граффитист нарисовал на обгоревшем дереве в Шуваловском парке на севере Петербурга. На полностью черном стволе изображено лицо женщины, как с советских плакатов времен Отечественной войны. Под ним надпись «Экономически невыгодная мать».

Художник возмутился, что Россия регулярно предлагает помощь в тушении лесного огня то США, то Израилю, то Греции, а от своей природы открещивается.

- Когда твоя родная мать больна, у нее сильнейший жар, она задыхается и молит о помощи, ты стоишь над постелью с калькулятором и говоришь: «Нет, мам. Я лучше для соседки в аптеку схожу, это экономически выгоднее». Позор тому, кто здоровье матери пересчитывает на рубли, - заявил художник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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