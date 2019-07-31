Макет 119-килограммовой реактивной бомбы напугал приемщиков металла
Несколько неприятных минут пришлось пережить сотрудникам одного из петербургских пунктов приема металла. Разбирая вторсьрье они наткнулись на огромную бомбу. Трогать и тем более распиливать ее рабочие не решились и вызвали взрывотехников.
- Около 12:00 29 июля по телефону поступило сообщение о находке 1,5-метрового снаряда на Октябрьской набережной, - сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.
Прибывшие на место саперы установили, что находка - это точный макет 212-миллиметровой реактивной глубинной бомбы РГБ-60 весом 119 килограммов. В боевом варианте такая «железка» содержит больше 23 килограммов взрывчатки.
И хоть опасности учебный снаряд не представлял, его от греха подальше вывезли на полигон, где потом и уничтожат. Кто сдал в утиль макет глубинной бомбы, осталось невыясненным.
ИСТОЧНИК KP.RU