Макет 119-килограммовой реактивной бомбы напугал приемщиков металла

СЕГОДНЯ 13:36 2019-07-31T13:36:41+03:00

Учебную бомбу в утиль сдали неизвестные. Фото: пресс-служба Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области

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Несколько неприятных минут пришлось пережить сотрудникам одного из петербургских пунктов приема металла. Разбирая вторсьрье они наткнулись на огромную бомбу. Трогать и тем более распиливать ее рабочие не решились и вызвали взрывотехников.

- Около 12:00 29 июля по телефону поступило сообщение о находке 1,5-метрового снаряда на Октябрьской набережной, - сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.

Прибывшие на место саперы установили, что находка - это точный макет 212-миллиметровой реактивной глубинной бомбы РГБ-60 весом 119 килограммов. В боевом варианте такая «железка» содержит больше 23 килограммов взрывчатки.

И хоть опасности учебный снаряд не представлял, его от греха подальше вывезли на полигон, где потом и уничтожат. Кто сдал в утиль макет глубинной бомбы, осталось невыясненным.

ИСТОЧНИК KP.RU