2019-07-31T14:00:13+03:00
Общество

Здания «Леннаучфильма» на Мельничной улице продают за 956 миллионов рублей

Сейчас недвижимость принадлежит Киностудии имени Горького
Петр КИБЕР
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Здания "Леннаучфильма" на Мельничной улице пустят с молотка. Фото: Российский аукционный домЗдания "Леннаучфильма" на Мельничной улице пустят с молотка. Фото: Российский аукционный дом
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Комплекс из четырех зданий на Мельничной улице, 4, литера А,в которых ранее располагался «Леннаучфильм», выставлен на продажу. Начальная цена - 956 миллионов рублей. Сейчас объектом недвижимости владеет Центральная киностудия детских и юношеских фильмов имени Максима Горького.

- На продажу выставлен имущественный комплекс - 4 нежилых здания общей площадью 17,4 тысячи квадратных метров двумя смежными земельными участками, общей площадью 1,9 гектара. На сегодняшний день 5,7 тысячи квадратных метров от общей площади сдается в аренду, - сообщает пресс-служба Российского аукционного дома, который проводит торги.

Согласно правилам землепользования и застройки, здесь можно создавать как офисные здания, так и жилые дома. Учитывая, что место находится в 15-минутах пешком от метро «Площадь Александра Невского», потенциал его оценивают как высокий.

Начальная цена объекта - 956 миллионов, нижняя (меньше этой суммы он не будет продан) - 478 миллионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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