2019-07-31T14:09:11+03:00
Происшествия

Уволенная из СПА-салона на Невском проспекте девушка кирпичом отомстила работодателю

Петербурженка разбила витрину заведения
Лилия КОЗЛОВА
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Обиженная петербурженка разбила стекло спа-салона после увольненияОбиженная петербурженка разбила стекло спа-салона после увольненияФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Молодая жительница Петербурга не смогла пережить свое увольнение и решили отомстить работодателю. Вчера, 30 июля, 25-летняя дамочка, ничего не придумав лучше, пожила в сумочку кирпич и отправилась к бывшему месту работы – СПА-салону на Невском проспекте. Там-то ее и задержали сотрудники Росгвардии.

- Около полудня 30 июля 25-летняя бывшая сотрудница СПА-салона, пришла к месту работы, откуда ее уволили, и швырнула кирпич прямо в витрину заведения. Разумеется, стекло разлетелось на мелкие осколки, а в помещении сработал сигнал тревоги, - сообщили в Росгвардии.

Девушку быстро задержали и передали в руки сотрудникам 78 отдела полиции Петербурга. Позже обиженная петербурженка рассказала правоохранителям, что раньше работала в том салоне. Но после того, как ее уволили, между ней и работодателем возникли некие разногласия. Не сумев найти иного способа, девушка решила отомстить, повредив имущество на бывшем месте работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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